Еще в одном регионе сообщили о раздаче повесток для уточнения данных россиян

В военкомате Ярославской области заявили о раздачи повесток для уточнения данных россиян

Еще в одном российском регионе жителям рассылают повестки для актуализации данных воинского учета — в Ярославской области. Об этом сообщили в областном военном комиссариате, передает ТАСС.

«Повестки раздаются, это плановая деятельность для уточнения данных воинского учета», — сообщили в военкомате.

Ярославская область — не первый регион, где сообщили о раздаче повесток для актуализации данных. В частности, данные у призывников уточняют в Липецкой области. По словам военного комиссара региона Валерия Герасименко, такая мера необходима для предотвращения ошибок, которые были выявлены в ходе прошедшей в России частичной мобилизации.

Военный комиссариат Пензенской области сообщил об аналогичных мерах. Кроме того, там добавили о проведении плановых мероприятий, в которые будут входить военные сборы по военно-учетным специальностям. О раздаче повесток отчитались и в Воронежской области.