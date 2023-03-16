Путин оценил рост ВВП России в 2023 году

Путин: ВВП России увеличится во втором квартале 2023 года

Президент России Владимир Путин заявил, что ВВП страны перейдет к значительному росту уже в 2023 году. Его слова приводит ТАСС.

«Мы видим, как позитивные тенденции в российской экономике набирают силу и во втором квартале текущего года также ожидаем существенное увеличение ВВП по сравнению с уровнем прошлого года», — оценил он. Глава государства отметил, что максимальный спад ВВП был зафиксирован в июне 2022 года — тогда показатель упал на 4,7 процента.

При этом в текущих условиях российская экономика начинает развиваться по новой модели, подчеркнул президент.

Ранее опрошенные Центробанком страны аналитики прогнозировали, что по итогам 2023 года российскую экономику ждет падение на 1,1 процента после сокращения ВВП на 2,1 процента в 2022 году. Другие оценки предоставляли зарубежные аналитики, опрошенные Bloomberg — по их прогнозам, российскую экономику ожидает «кульминация» рецессии на фоне украинского конфликта и санкций. Наибольший спад, по их мнению, придется на первый квартал 2023 года — тогда ВВП страны сократится более чем на восемь процентов.