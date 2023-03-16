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00:54, 16 марта 2023Спорт

«Реал» обыграл «Ливерпуль» и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов

«Реал» со счетом 1:0 обыграл «Ливерпуль» и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов

Фото: IMAGO/Isabel Infantes / Global Look Press

«Реал» на своем поле обыграл «Ливерпуль» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в среду, 15 марта в Мадриде, и завершилась со счетом 1:0 в пользу испанцев. Единственный мяч во втором тайме забил Карим Бензема. Этот результат позволил хозяевам выйти в 1/4 финала.

В первом матче, который состоялся 21 февраля, крупную выездную победу одержал «Реал». Испанцы обыграли соперника со счетом 5:2.

Мадридский клуб узнает соперника по 1/4 финала после жеребьевки. Мероприятие состоится 17 марта.

Алексей Гусев
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