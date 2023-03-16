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17:23, 16 марта 2023Экономика

Концерн Rheinmetall заявил о рекордной выручке из-за конфликта на Украине

FT: оборонный концерн Rheinmetall получил рекордную прибыль из-за конфликта на Украине

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Оборонный концерн Rheinmetall заявил о рекордной выручке на фоне украинского конфликта. Об этом в четверг, 16 марта, сообщает Financial Times (FT).

Глава немецкого концерна Армин Паппергер сообщил, что конфликт «открыл новую эпоху для Rheinmetall». В компании указали, что скорректированная операционная прибыль в 2022 году возросла на 27 процентов — до 754 миллионов евро. Прогнозируется, что в 2023 году объем продаж составит от 7,4 до 7,6 миллиарда евро в сравнении с 6,4 миллиарда евро в прошлом году.

4 марта Rheinmetall захотел купить у швейцарской компании Ruag около 100 танков Leopard 1 для последующей передачи Вооруженным силам Украины. Уточнялось, что в 2016 году Ruag закупила 96 находившихся ранее в эксплуатации танков Leopard 1 A5, которые произвели в Италии. Однако в Швейцарии наложили вето на осуществление данной сделки.

Ранее глава концерна Армин Паппергер заявил о планах строительства оружейного предприятия на территории Украины. По его словам, определенная договоренность по сделке уже существует. В свою очередь, председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин счел планы построить немецкий танковый завод на территории Украины продолжением эскалации военного конфликта.

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Алина Гончарова
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