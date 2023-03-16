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11:52, 16 марта 2023Спорт

Фитнес-тренер назвала способ сделать занятие спортом привычкой

Тренер Яна Никоненко посоветовала присоединить спорт к другому привычному занятию

Фото: Victor Freitas / Unsplash

Фитнес-тренер Яна Никоненко назвала способ сделать занятие спортом привычкой. Ее слова приводит Ferra.

Никоненко посоветовала присоединить спорт к другому привычному занятию. «Например, вы почистили зубы утром и после этого вы идете заниматься зарядкой пять-семь минут. И старая привычка вместе с новой будет очень хорошо работать», — отметила специалист.

Тренер добавила, что через месяц занятий в таком режиме обычно появляется желание продолжать тренировки. Она отметила, что привычка поможет усложнить упражнения и делать их чаще.

Ранее тренер Екатерина Карина высказалась о самостоятельных занятиях в домашних условиях. «Если брать гибкость и растяжку, то заниматься без присмотра тренера опасно, так как одно неловкое движение может повлечь за собой серьезные травмы: растяжение или разрывы мышц», — подчеркнула она.

Дарья Коршунова
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