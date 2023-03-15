Тренер предупредила об опасности занятий спортом дома

Фитнес-тренер Екатерина Карина предупредила об опасности занятий спортом дома

Фитнес-тренер Екатерина Карина высказалась о самостоятельных занятиях в домашних условиях. Об этом сообщает Mosregtoday.ru.

Специалист предупредила об опасности таких тренировок. «Если брать гибкость и растяжку, то заниматься без присмотра тренера опасно, так как одно неловкое движение может повлечь за собой серьезные травмы: растяжение или разрывы мышц», — рассказала Карина.

Тренер также дала совет тем, кто все равно решил заниматься дома. «Я бы рекомендовала сходить хотя бы один раз в зал и позаниматься с личным тренером, который покажет правильное выполнение упражнений, возможно распишет питание, если человек хочет похудеть», — отметила Карина.

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