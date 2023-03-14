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15:06, 14 марта 2023Спорт

Врач рассказал об опасности бодибилдинга

Врач Озолинь рассказал, что бодибилдеры ухудшают здоровье приемом анаболических стероидов

Фото: Unsplash

Врач спортивной медицины Марк Озолинь рассказал об опасности бодибилдинга и его влиянии на продолжительность жизни. Их слова приводит «Чемпионат».

Озолинь заявил, что ради достижения результатов за короткие сроки бодибилдеры прибегают к применению анаболических стероидов, что приводит к ухудшению здоровья. «Их использование ведет не только к гормональным проблемам. Вещества необратимо влияют на печень, увеличивают риск тромбозов, а значит, и инфарктов, и инсультов. Риск преждевременной смерти возрастает», — отметил специалист.

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Негативное влияние препаратов подтвердил также тренер Виктор Колесников. Он подчеркнул, что прием веществ повышает риски развития аневризм или опухолей, однако спортсмены не могут полностью прекратить курс. «Все дело в сильной психоэмоциональной зависимости. Культурист снова возвращается к тренировкам на анаболических стероидах. Даже если полностью завязать с фармакологией, то уйти от тренировок на стероидах не получится», — заявил специалист.

Ранее фитнес-тренер Максим Бабенко-Кудрявцев предупредил об опасности употребления спортивного питания. Он заявил, что даже витамины должны приниматься по рекомендации врачей после сдачи необходимых анализов.

Дарья Коршунова
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