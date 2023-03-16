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02:01, 17 марта 2023Спорт

Определились все участники 1/4 финала Лиги Европы

Определились все восемь участников стадии 1/4 финала Лиги Европы

Фото: Tom Weller / Global Look Press

Определились все команды-участники стадии 1/4 финала Лиги Европы. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Ответные матчи 1/8 финала состоялись в четверг, 16 марта. По итогам противостояний в число восьми сильнейших команд турнира вошли «Севилья», «Манчестер Юнайтед», «Ювентус», «Фейеноорд», «Байер», «Спортинг», «Юнион» и «Рома».

Шанс выйти в четвертьфинал был у венгерского «Ференцвароша», который тренирует россиянин Станислав Черчесов. Однако клуб из Будапешта по сумме двух встреч уступил «Байеру».

Четвертьфинальные пары станут известны после жеребьевки. Мероприятие пройдет 17 марта в швейцарском «Ньоне».

Алексей Гусев
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