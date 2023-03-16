Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
07:43, 16 марта 2023Экономика

Бюджет России получил дополнительно почти 200 миллиардов рублей с одной отрасли

«Ъ»: бюджет России в 2022 году получил дополнительно почти ₽200 млрд с угольной отрасли
СюжетЦены на газ в Европе:

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Налоговая прибыль от сферы угольной промышленности в России увеличилась в два раза в 2022 году за счет повышения нагрузки и роста цен на международном рынке. Об этом в четверг, 16 марта, пишет «Коммерсантъ».

Как следует из презентации министра энергетики России Николая Шульгинова «О реализации приоритетных проектов в энергетике» к правительственному часу в Госдуме, прошедшему 15 марта, налоговые поступления от угольных компаний в России в 2022 году составили 360 миллиардов рублей, что в два раза больше, чем в 2021 году (175 миллиардов рублей), и в шесть раз больше, чем в 2020 году (63 миллиарда рублей).

Таким образом, российский бюджет дополнительно получил почти 200 миллиардов рублей с угольной отрасли. Однако, неясно, включает ли данная сумма только выплаты в федеральный бюджет или в консолидированный бюджет с учетом налога на прибыль в регионах, отмечает издание.

Материалы по теме:
ЕС ввел десятый пакет антироссийских санкций. Крупнейшие банки, Минобороны и ЧВК «Вагнер»: кто попал в новый список?
ЕС ввел десятый пакет антироссийских санкций.Крупнейшие банки, Минобороны и ЧВК «Вагнер»: кто попал в новый список?
25 февраля 2023
Россияне массово скупают китайский юань. Сможет ли он стать альтернативой доллару?
Россияне массово скупают китайский юань.Сможет ли он стать альтернативой доллару?
10 марта 2023
В США начался масштабный банковский кризис. Борьба с инфляцией и паника на рынках: что теперь будет с мировой экономикой?
В США начался масштабный банковский кризис.Борьба с инфляцией и паника на рынках: что теперь будет с мировой экономикой?
Сегодня

Минэнерго ожидает сохранения добычи угля в 2023 году на уровне прошлого года 443,6 миллиона тонн. «По углю прогнозируем сохранение текущего уровня, который в 2022 году восстановил высокий допандемийный показатель 2019 года»,— заявил Шульгинов, выступая 15 марта в Госдуме.

Согласно отчету Центра развития энергетики (ЦРЭ), к концу зимы 2023 года дисконт на поставки российского угля снизился до 30-35 процентов. В январе-феврале 2023 года спрос на уголь упал из-за теплой зимы и подешевевшего газа в Европе. Мировые цены на него также начали снижаться, говорится в отчете. На фоне падения цен российские угольные компании удержали объемы экспорта и сохранили экономику поставок благодаря ослаблению рубля, увеличению перевалки через порты Северо-Запада, а также снижению стоимости фрахта судов из портов Балтики в Южную Азию.

С начала года российский энергетический уголь с поставкой из портов Дальнего Востока подешевел на 17 процентов. Аналитики объяснили это теплой погодой, ростом добычи угля в Китае и трехкратным падением цен на газ в Европе. К концу февраля энергетический уголь с калорийностью 6000 килокалорий в портах стоит 135 долларов за тонну, а с калорийностью 5500 килокалорий — 124 доллара. Год назад они стоили 140-193 доллара за тонну.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Истребители стран НАТО перехватили российские самолеты у границы Эстонии
ЕС рассмотрит выделение многомиллионной помощи для ВС Молдавии
Мать умершего от истощения российского младенца ходила есть к соседям от голода
В Турции заявили об истощении в Германии запасов оружия еще до спецоперации
В Запорожье заявили об активизации ВСУ
Врач назвал клюкву способом избежать серьезного заболевания
«Яндекс» прокомментировал возможный делистинг акций с биржи NASDAQ
США потребовали от TikTok продать китайскую долю под угрозой запрета
Асад оценил идею расширения военного присутствия России в Сирии
Российский губернатор раскрыл подробности работы системы ПВО над Белгородом
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.