Бюджет России получил дополнительно почти 200 миллиардов рублей с одной отрасли

«Ъ»: бюджет России в 2022 году получил дополнительно почти ₽200 млрд с угольной отрасли

Налоговая прибыль от сферы угольной промышленности в России увеличилась в два раза в 2022 году за счет повышения нагрузки и роста цен на международном рынке. Об этом в четверг, 16 марта, пишет «Коммерсантъ».

Как следует из презентации министра энергетики России Николая Шульгинова «О реализации приоритетных проектов в энергетике» к правительственному часу в Госдуме, прошедшему 15 марта, налоговые поступления от угольных компаний в России в 2022 году составили 360 миллиардов рублей, что в два раза больше, чем в 2021 году (175 миллиардов рублей), и в шесть раз больше, чем в 2020 году (63 миллиарда рублей).

Таким образом, российский бюджет дополнительно получил почти 200 миллиардов рублей с угольной отрасли. Однако, неясно, включает ли данная сумма только выплаты в федеральный бюджет или в консолидированный бюджет с учетом налога на прибыль в регионах, отмечает издание.

Минэнерго ожидает сохранения добычи угля в 2023 году на уровне прошлого года 443,6 миллиона тонн. «По углю прогнозируем сохранение текущего уровня, который в 2022 году восстановил высокий допандемийный показатель 2019 года»,— заявил Шульгинов, выступая 15 марта в Госдуме.

Согласно отчету Центра развития энергетики (ЦРЭ), к концу зимы 2023 года дисконт на поставки российского угля снизился до 30-35 процентов. В январе-феврале 2023 года спрос на уголь упал из-за теплой зимы и подешевевшего газа в Европе. Мировые цены на него также начали снижаться, говорится в отчете. На фоне падения цен российские угольные компании удержали объемы экспорта и сохранили экономику поставок благодаря ослаблению рубля, увеличению перевалки через порты Северо-Запада, а также снижению стоимости фрахта судов из портов Балтики в Южную Азию.

С начала года российский энергетический уголь с поставкой из портов Дальнего Востока подешевел на 17 процентов. Аналитики объяснили это теплой погодой, ростом добычи угля в Китае и трехкратным падением цен на газ в Европе. К концу февраля энергетический уголь с калорийностью 6000 килокалорий в портах стоит 135 долларов за тонну, а с калорийностью 5500 килокалорий — 124 доллара. Год назад они стоили 140-193 доллара за тонну.