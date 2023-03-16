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14:08, 16 марта 2023Силовые структуры

Момент взрыва на складе погрануправления ФСБ в Ростове-на-Дону попал на видео

Момент взрыва в здании погрануправления ФСБ России в Ростове-на-Дону попал на видео
СюжетВзрывы в Ростовской области

В сети появилось видео с моментом взрыва на складе погрануправления ФСБ по Ростовской области. Запись в четверг, 16 марта, опубликовал Telegram-канал Don Mash.

На попавших в сеть кадрах слышны звуки взрыва и сработавшей из-за него сигнализации автомобилей. Кроме того, видны поднимающиеся клубы дыма.

Ранее стало известно, что пожару в здании погрануправления ФСБ в Ростове-на-Дону предшествовал взрыв. Площадь пожара составила 880 квадратных метров. Как уточнялось, в результате ЧП один человек погиб, еще двое получили ранения.

О ЧП в Ростове-на-Дону стало известно днем 16 марта. Всех людей вывели из здания. На место направились 20 подразделений пожарных. Угрозы распространения огня на соседние здания нет.

Екатерина Власова
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