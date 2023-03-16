Перед пожаром в погрануправлении ФСБ произошел взрыв

Пожару в здании погрануправления ФСБ в Ростове-на-Дону предшествовал взрыв

Пожару в здании погрануправления ФСБ в Ростове-на-Дону предшествовал взрыв. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Площадь пожара составила 880 квадратных метров. Как уточнялось ранее, в результате ЧП один человек погиб, еще двое получили ранения.

Причина взрыва пока неизвестна.

О ЧП в Ростове-на-Дону стало известно днем 16 марта. Всех людей вывели из здания. На место направились 20 подразделений пожарных. Очаг находится в складском помещении на втором этаже. Угрозы распространения огня на соседние здания нет.