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13:56, 16 марта 2023Силовые структуры

Перед пожаром в погрануправлении ФСБ произошел взрыв

Пожару в здании погрануправления ФСБ в Ростове-на-Дону предшествовал взрыв
СюжетВзрыв в Ростове

Фото: Екатерина Матюшина / Коммерсантъ

Пожару в здании погрануправления ФСБ в Ростове-на-Дону предшествовал взрыв. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Площадь пожара составила 880 квадратных метров. Как уточнялось ранее, в результате ЧП один человек погиб, еще двое получили ранения.

Причина взрыва пока неизвестна.

О ЧП в Ростове-на-Дону стало известно днем 16 марта. Всех людей вывели из здания. На место направились 20 подразделений пожарных. Очаг находится в складском помещении на втором этаже. Угрозы распространения огня на соседние здания нет.

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Елизавета Новикова
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