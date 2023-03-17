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13:37, 17 марта 2023Россия

Аксенов рассказал о службе сына в зоне спецоперации

Глава Крыма Аксенов заявил, что его сын служит в Мелитополе в морской пехоте
Сергей Аксенов

Сергей Аксенов. Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, что его сын несет службу в зоне спецоперации в Мелитополе. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Россия 24», передает РИА Новости.

«Служит в морской пехоте, в разведывательном подразделении. Служит, как и все. Прошлую неделю дежурил по хозяйственной части, ночные дежурства, караулы», — сообщил глава полуострова.

Он добавил, что его сын служит так, как положено. Аксенов рассказал, что уже успел встретиться с ним. Где именно они встретились, глава Крыма не уточнил.

23 сентября после объявления в России частичной мобилизации стало известно, что сын главы Крыма попал под призыв. Руководитель российского региона напомнил, что закон не делает различий ни для кого. «Сегодня мой сын был призван. Я горжусь своим сыном, он будет защищать Донбасс», — подчеркнул Аксенов.

Впоследствии политик рассказал, что его сын побывал в войсковой части под Севастополем, где готовятся к выполнению поставленных задач мобилизованные резервисты, и уже принял присягу.

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Анастасия Шейкина
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