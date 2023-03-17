Во Франции оценили принятие пенсионной реформы

Премьер Франции Борн заявила о принятии пенсионной реформы демократическим путем

Премьер-министр Франции Элизабет Борн прокомментировала принятие пенсионной реформы, которую одобрило правительство страны в обход голосования в парламенте. Об этом она высказалась в эфире телеканала TF1.

Борн напомнила, что статья 49.3 конституции позволит оппозиции страны выдвинуть вотум недоверия, который вынесут на голосование. По ее словам, реформа прошла процедуру принятия демократическим путем.

«Она часами обсуждалась в Нацсобрании, часами обсуждалась в Сенате, было голосование в Сенате, и в ближайшие дни будет голосование в Нацсобрании», — подчеркнула она.

Премьер страны добавила, что правительство стремилось утвердить изменения с помощью голосования, однако не имело возможности «рисковать будущим всей пенсионной системы, полагаясь на перемену мнения некоторых депутатов». При этом противники реформы верят в возможность финансирования пенсий госдолгом, что Бор назвала несерьезным.

16 марта стало известно, что власти Франции примут закон о повышении пенсионного возраста в обход парламента. При этом ранее президент страны Эммануэль Макрон во время встречи с Борн пригрозил возможным роспуском Национального собрания (нижней палаты) парламента в случае провала голосования по законопроекту о пенсионной реформе в окончательной редакции.