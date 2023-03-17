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00:51, 17 марта 2023Мир

Во Франции оценили принятие пенсионной реформы

Премьер Франции Борн заявила о принятии пенсионной реформы демократическим путем
СюжетПенсионный возраст:
Элизабет Борн

Элизабет Борн. Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Премьер-министр Франции Элизабет Борн прокомментировала принятие пенсионной реформы, которую одобрило правительство страны в обход голосования в парламенте. Об этом она высказалась в эфире телеканала TF1.

Борн напомнила, что статья 49.3 конституции позволит оппозиции страны выдвинуть вотум недоверия, который вынесут на голосование. По ее словам, реформа прошла процедуру принятия демократическим путем.

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«Она часами обсуждалась в Нацсобрании, часами обсуждалась в Сенате, было голосование в Сенате, и в ближайшие дни будет голосование в Нацсобрании», — подчеркнула она.

Премьер страны добавила, что правительство стремилось утвердить изменения с помощью голосования, однако не имело возможности «рисковать будущим всей пенсионной системы, полагаясь на перемену мнения некоторых депутатов». При этом противники реформы верят в возможность финансирования пенсий госдолгом, что Бор назвала несерьезным.

16 марта стало известно, что власти Франции примут закон о повышении пенсионного возраста в обход парламента. При этом ранее президент страны Эммануэль Макрон во время встречи с Борн пригрозил возможным роспуском Национального собрания (нижней палаты) парламента в случае провала голосования по законопроекту о пенсионной реформе в окончательной редакции.

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Марина Совина
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