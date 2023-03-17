Успешно протестировано новое лекарство от лихорадки Денге

В Johnson & Johnson провели успешные испытания лекарства от лихорадки Денге на обезьянах

Исследовательская группа из компании Johnson & Johnson провела успешные испытания нового лекарства от лихорадки Денге. О результатах исследования сообщает портал Medical Xpress.

В 2021 году ученые провели первое испытание препарата, которое может стать средством профилактики и лечения вируса, на клеточных культурах и мышах. Соединение под названием JNJ-1802 показало высокую эффективность. Теперь специалисты решили протестировать средство на более приближенных к людям животных — обезьянах.

В эксперименте по изучению профилактических свойств JNJ-1802 полностью заблокировала репликацию двух самых распространенных штаммов у подопытных. В то же время у контрольной группы вирусная РНК была обнаружена между третьим и седьмым днем после заражения. Свою эффективность препарат доказал и как метод лечения на всех штаммах вируса.

Лихорадка Денге способна инициировать интенсивные гриппоподобные симптомы, а когда переходит в тяжелую форму — может привести к летальному исходу. Причем заражение одним из четырех штаммов не защищает от другого, повторное инфицирование зачастую протекает более тяжело, чем первое.

Вирус переносится в основном комарами в теплом влажном климате, в странах, где доступного лечения нет. В таких условиях основной целью является создание способов для снижения передачи инфекции. Существующие на данный момент вакцины одобрены для использования только в небольшом количестве стран и эффективны лишь против одного штамма.

