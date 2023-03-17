Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:48, 17 марта 2023Россия

Отравившийся мухоморами российский депутат назвал журналистов говноедами

Отравившийся мухоморами депутат Терехов назвал журналистов говноедами и попал на видео

Отравившийся мухоморами депутат законодательного собрания Красноярского края Денис Терехов назвал журналистов говноедами и попал на видео. Соответствующие кадры публикует Telegram-канал «Расстрига».

Представительница местного «Восьмого канала» поинтересовалась состоянием здоровья политика, который ранее был выписан из больницы и уже приступил к работе. «Прекрасно мое здоровье, а с говноедами не разговариваю больше», — сказал Терехов, обращаясь к журналистке съемочной группы.

Об отравлении российского депутата мухоморами стало известно 7 марта. 44-летнего мужчину госпитализировали в токсикологическую реанимацию НИИ имени Склифосовского. Как красноярский парламентарий мог отравиться ядовитыми грибами, не уточнялось.

Позже сам Терехов заявил, что «совершенно легально приобрел на Даниловском рынке в Москве в магазине БАДов обычную биодобавку для сна». В ней в составе прочих трав был мухомор.

Евгения Куликова
Обсудить
Последние новости
Поездку Си Цзиньпина в Россию назвали «визитом мира»
Сосед описал первые минуты после вскрытия квартиры с детьми и телами родителей
Сборная России по футболу объявила окончательный состав на мартовский сбор
Против бывшего мэра Белгорода возбудили два уголовных дела о коррупции
Впервые созданы мыши из клеток двух самцов
В КНР заявили о невозможности вмешательства третьих стран в отношения с Россией
Парикмахер назвала способы избежать появления секущихся кончиков
Собянин анонсировал открытие самого большого пляжа в Москве
Песков раскрыл планы Си Цзиньпина о посещении других городов России
Минтранс опроверг проблемы с обслуживанием российских самолетов в Турции
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.