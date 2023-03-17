Отравившийся мухоморами российский депутат назвал журналистов говноедами

Отравившийся мухоморами депутат Терехов назвал журналистов говноедами и попал на видео

Отравившийся мухоморами депутат законодательного собрания Красноярского края Денис Терехов назвал журналистов говноедами и попал на видео. Соответствующие кадры публикует Telegram-канал «Расстрига».

Представительница местного «Восьмого канала» поинтересовалась состоянием здоровья политика, который ранее был выписан из больницы и уже приступил к работе. «Прекрасно мое здоровье, а с говноедами не разговариваю больше», — сказал Терехов, обращаясь к журналистке съемочной группы.

Об отравлении российского депутата мухоморами стало известно 7 марта. 44-летнего мужчину госпитализировали в токсикологическую реанимацию НИИ имени Склифосовского. Как красноярский парламентарий мог отравиться ядовитыми грибами, не уточнялось.

Позже сам Терехов заявил, что «совершенно легально приобрел на Даниловском рынке в Москве в магазине БАДов обычную биодобавку для сна». В ней в составе прочих трав был мухомор.