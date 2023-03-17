Отравившийся мухоморами российский депутат порассуждал о журналистах и говне

Отравившийся мухоморами красноярский депутат Терехов порассуждал о журналистах и говне

Отравившийся мухоморами депутат законодательного собрания Красноярского края Денис Терехов после краткого интервью с репортером «8 канала» порассуждал о журналистах и говне. Его комментарий приводит издание «Подъем».

Российский парламентарий не стал отрицать, что нанес оскорбление, однако не журналистке. «Организация, называющая себя "8 канал", никакого отношения к журналистике не имеет. Это совершенно нерукопожатные люди. Если перед кем и извиняться, то перед говном, за то, что я сравнил говно с "8 каналом". Перед говном я с большим удовольствием извинюсь», — заявил Терехов.

Кроме того, депутат предположил, что его отравление так широко обсуждали в разных СМИ, чтобы перекрыть путь в Госдуму. До всей ситуации Терехова считали одним из кандидатов на место депутата нижней палаты парламента от партии «Новые люди» Максима Гулина, который сложил полномочия «в связи с переходом на другую работу».

О том, что красноярский депутат попал в больницу из-за отравления мухоморами стало известно 7 марта. 44-летнего мужчину привезли в токсикологическую реанимацию НИИ имени Склифосовского. Как красноярский парламентарий мог отравиться ядовитыми грибами тогда, не раскрывалось.

Впоследствии сам Терехов рассказал, что «совершенно легально приобрел на Даниловском рынке в Москве в магазине БАДов обычную биодобавку для сна». В ней в составе прочих трав значился мухомор.