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12:51, 17 марта 2023Наука и техника

Выявлена молекулярная причина тревожности у собак

PLOS ONE: выявлено нарушение нейронных связей у собак при тревожности

Фото: Josephine Menge / Unsplash

Ученые из Университета Гента в Бельгии выявили молекулярную причину тревожности у собак. Результаты работы, опубликованные в журнале PLOS ONE, показывают, что у таких питомцев нарушаются нейронные связи.

В процессе исследования авторы изучили 25 здоровых и 13 тревожных собак. Всех испытуемых обследовали с помощью функциональной МРТ (магнитно-резонансной томографии) в состоянии покоя и беспокойства.

Процедура в состоянии покоя у тревожных псов показала, что связи между миндалиной и другими частями мозга, особенно гиппокампом, были сильнее, чем обычно. У собак, которые проявляли страх, беспокойство и возбудимость по отношению к незнакомцам, с большей вероятностью выявлены нарушения — аномальные связи в миндалине.

Полученные результаты могут также помочь понять, как функциональные связи между областями мозга, связанными с тревогой, изменяются в случаях тревожных расстройств у животных людей. Эти знания затем можно применять для разработки более индивидуальных и эффективных методов лечения.

В январе 2023 года сотрудники Будапештского университета (Венгрия) вычислили фактор, способствовавший одомашниванию собак тысячи лет назад. По их мнению, этому поспособствовал визуальный контакт с человеком.

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Елена Апазиди
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