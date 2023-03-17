Российские войска уничтожили свыше 70 солдат ВСУ на краснолиманском направлении

Минобороны: ВС России уничтожили свыше 70 солдат ВСУ на краснолиманском направлении

Вооруженные силы (ВС) России уничтожили за минувшие сутки свыше 70 солдат и офицеров, а также технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении. Об этом в пятницу, 17 марта, сообщили журналистам в Министерстве обороны России.

В сводке российского военного ведомства отмечается, что ударами авиации и артиллерии огневое поражение было нанесено противнику около населенных пунктов Терны и Ямполовка Донецкой народной республики (ДНР).

Среди уничтоженной за сутки на данном направлении украинской техники перечислены боевая машина пехоты, боевая бронированная машина, три пикапа, автомобиль и гаубица Д-30.

Накануне, 16 марта, сообщалось, что на краснолиманском направлении российские танки Т-90М «Прорыв» сорвали попытку вылазки разведгруппы ВСУ. Как рассказал глава пресс-центра группировки «Центр» Денис Аверин, расчеты БПЛА выявили разведгруппу 81-й аэромобильной бригады ВСУ. Экипажи танков нанесли удары осколочно-фугасными снарядами с закрытых огневых позиций. В результате украинские военные понесли потери и были отброшены на ранее занимаемые рубежи.