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10:20, 17 марта 2023Среда обитания

Самый длинный подвесной мост в мире построят в Италии

В Италии между Сицилией и материком построят самый длинный подвесной мост в мире
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Massimo Pinca / Reuters

В Италии появится самый длинный подвесной мост в мире. Его построят между островом Сицилией и материковой частью страны, сообщает Bloomberg.

Проект моста был задуман древними римлянами и неоднократно обсуждался современным правительством Италии. Согласно планам, протяженность конструкции составит 3,2 километра. В четверг 16 марта власти Италии одобрили указ, позволяющий возобновить разработку проекта. Строительство однопролетного моста должно начаться в 2024 году.

В прошлом реализации задумки мешали финансовые и геологические проблемы. Десять лет назад занимавший на тот момент пост премьер-министра Марио Монти закрыл его из-за высоких затрат и инженерных осложнений. Предыдущие варианты проекта предполагали, что мост появится между Вилья-Сан-Джованни в южном регионе Калабрии и чуть севернее сицилийского города Мессина.

Министр инфраструктуры Маттео Салвини заявил, что мост поможет сократить объем выбросов углекислого газа. Кроме того, постройка сделает путешествия через пролив станут быстрее и дешевле, а также привлечет туристов.

В феврале россиянам сообщили срок строительства моста через Неву в Санкт-Петербурге. Работы начнутся в 2023 году, их стоимость составит около 50 миллиардов рублей.

Александра Качан
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