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05:00, 17 марта 2023Забота о себе

Врач назвала неожиданный способ усилить оргазмы

Косметолог Негм: усилить чувствительность эрогенных зон можно гиалуроновой кислотой

Фото: Dainis Graveris / Unsplash

Уколы гиалуроновой кислотой могут усилить чувствительность эрогенных зон, рассказала косметолог, эксперт в области малоинвазивных техник омоложения Анна Негм. В беседе с «Лентой.ру» врач назвала неожиданный способ усилить оргазмы.

Негм отметила, что меньше половины женщин могут достичь оргазма во время секса. Причин тому может быть множество: от неопытности партнера до пониженной чувствительности. К тому же многие женщины не знают о некоторых эрогенных зонах.

Точка на проекции уздечки малых половых губ также является эрогенной зоной и способна приносить дополнительное удовольствие после процедуры с использованием гиалуроновой кислоты

Анна Негмкосметолог

Для повышения чувствительности этих зон используют специальный гель на основе стабилизированной гиалуроновой кислоты, пояснила врач. Она идентична той, которую вырабатывает организм человека. Препарат «приподнимает» область нервных окончаний, за счет чего женщина испытывает больше ощущений от воздействия на эрогенные зоны, и удовольствие от полового акта усиливается. При этом, стимулируя несколько зон сразу, женщина может добиться достижения не одного, а нескольких видов оргазма и разнообразить половую жизнь.

лишь 30-50процентов

женщин регулярно испытывают оргазм во время полового акта

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«Процедура введения геля безболезненна и не требует долгого восстановления. Половую жизнь можно возобновить уже через 48 часов, а эффект сохраняется около года. Однако важно помнить, что проводить эту манипуляцию может только дипломированный врач-косметолог», — отметила Негм.

Перед процедурой, по ее словам нужно посетить гинеколога и сдать анализ на флору, чтобы заранее узнать о возможных противопоказаниях: к ним, в частности, относятся воспалительные процессы и индивидуальная непереносимость препарата.

Ранее актриса фильма «Телепорт» Рэйчел Билсон рассказала, что до 38 лет не испытывала оргазмов. Ее интимная жизнь наладилась после отказа от противозачаточных таблеток.

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Вера Владзиевская
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