Под Москвой влетевший в автомобиль неизвестный предмет проломил череп водителю

Врачи в Мытищах спасли мужчину, которому проломил череп влетевший в автомобиль предмет

Врачи в подмосковных Мытищах спасли 39-летнего автомобилиста, череп которого проломил влетевший в машину неизвестный предмет. Об этом 17 марта сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

Мужчина обратился в больницу самостоятельно. Он заявил, что ехал по Ярославскому шоссе, когда в лобовое стекло его автомобиля влетел неизвестный острый предмет и попал ему в голову. У водителя диагностировали открытую проникающую черепно-мозговую травму, а также ушиб головного мозга тяжелой степени с внутримозговой гематомой и кровоизлиянием в вещество мозга.

Мужчине потребовалось срочное хирургическое вмешательство — трепанация черепа. После операции, длившейся более трех часов, пациента ввели в медикаментозную кому, в которой он находился более десяти дней.

После того как россиянин пришел в себя, он рассказал, что плохо помнит обстоятельства того дня и какой именно предмет попал ему в голову. Сейчас мужчину выписали, его ждет долгая реабилитация и косметическая операция по восстановлению целостности черепа.

Ранее сообщалось, что в Омске врачи спасли 19-летнего россиянина, которого пронзили рапирой. Клинок вошел на шесть сантиметров в область под глазом, у пострадавшего диагностировали повреждение кости черепа, ушиб головного мозга средней тяжести и внутримозговую гематому.