Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:22, 17 марта 2023Россия

Под Москвой влетевший в автомобиль неизвестный предмет проломил череп водителю

Врачи в Мытищах спасли мужчину, которому проломил череп влетевший в автомобиль предмет

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Врачи в подмосковных Мытищах спасли 39-летнего автомобилиста, череп которого проломил влетевший в машину неизвестный предмет. Об этом 17 марта сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

Мужчина обратился в больницу самостоятельно. Он заявил, что ехал по Ярославскому шоссе, когда в лобовое стекло его автомобиля влетел неизвестный острый предмет и попал ему в голову. У водителя диагностировали открытую проникающую черепно-мозговую травму, а также ушиб головного мозга тяжелой степени с внутримозговой гематомой и кровоизлиянием в вещество мозга.

Мужчине потребовалось срочное хирургическое вмешательство — трепанация черепа. После операции, длившейся более трех часов, пациента ввели в медикаментозную кому, в которой он находился более десяти дней.

После того как россиянин пришел в себя, он рассказал, что плохо помнит обстоятельства того дня и какой именно предмет попал ему в голову. Сейчас мужчину выписали, его ждет долгая реабилитация и косметическая операция по восстановлению целостности черепа.

Ранее сообщалось, что в Омске врачи спасли 19-летнего россиянина, которого пронзили рапирой. Клинок вошел на шесть сантиметров в область под глазом, у пострадавшего диагностировали повреждение кости черепа, ушиб головного мозга средней тяжести и внутримозговую гематому.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Родикова
Обсудить
Последние новости
Захарова прокомментировала решение суда в Гааге об «аресте» Путина
Бен Аффлек отказался обвинять бывшую жену в причинах своего алкоголизма
Обновление Windows замедлило работу ПК
В Совфеде сочли ордер МУС на «арест» Путина абсурдным
Раскрыты действенные способы сохранить качество волос
Под Москвой влетевший в автомобиль неизвестный предмет проломил череп водителю
Россиянин на иномарке сбил семилетнюю девочку на переходе и попал на видео
Начальника столичного главка МЧС освободили от должности
Власти Шри-Ланки рассказали о способе прорекламировать страну с помощью россиян
Появились подробности ампутаций у Костомарова
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.