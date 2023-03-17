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12:52, 17 марта 2023Забота о себе

Парам с сексуальными трудностями посоветовали способ вернуть страсть в отношения

Психолог Линдси Джерниган раскрыла причины исчезновения сексуального влечения

Фото: LightField Studios / Shutterstock / Fotodom

Причина исчезновения сексуального влечения в долгосрочных отношениях кроется в биологических процессах организма. Психолог Линдси Джерниган в статье для Psyhology Today раскрыла способ вернуть сексуальное влечение к партнеру, когда медовый месяц давно позади.

Она сравнивает чувство влюбленности с наркотическим опьянением, когда мозг вырабатывает дофамин, вызывающий чувство счастья и эйфории. На этом этапе взаимное влечение захватывает людей, но такое состояние не может продолжаться долго. Рано или поздно мозг возвращается к нормальной выработке гормонов, и пары испытывают трудности, не понимая как вернуть прежнюю страсть в отношения.

Джерниган посоветовала смириться с тем, что отношения изменились и стали более взрослыми. Если прежде действие следовало за желанием и возбуждением, то в новой фазе все должно начинаться с действия, за которым придет и желание, и возбуждение. «В долгосрочной сексуальной связи мы должны сами выбирать сексуальное поведение, потому что ценим его, а не потому что гормоны подталкивают нас к нему», — говорит психолог.

Она предлагает партнерам четко сформулировать причины, по которым они ценят интимную близость и хотят ее сохранить. Это поможет найти мотивацию в моменты, когда они устали или есть другие дела. «Когда дело доходит до секса, мы часто становимся жертвами ложного убеждения, что сначала мы должны его захотеть», — говорит Джерниган.

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Екатерина Улитина
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