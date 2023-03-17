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13:03, 17 марта 2023Бывший СССР

Украинский военный оценил ситуацию в ВСУ

Военный ВСУ Шевченко заявил, что ситуация в ВСУ намного хуже, чем пишут СМИ

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Ситуация в Вооруженных сил Украины (ВСУ) намного хуже, чем говорил газете The Washington Post уже бывший украинский командир батальона, которого перевели на должность заместителя командира батальона учебного центра после интервью. Об этом заявил солдат 46-й десантно-штурмовой бригады ВСУ Владимир Шевченко, пишет издание «Страна.ua» в Telegram.

«Интервью правдивое и максимально по сути дела. Осторожное и взвешенное, на самом деле. Потому что реальность намного хуже», — сказал он. По словам солдата, комбат с позывным Купол высказал не мнение «псевдо-эксперта», а дал взвешенную оценку «профессионала высочайшего класса». Шевченко подчеркнул, что экс-командир пользовался безусловным уважением своих подчиненных.

Ранее Купол пожаловался на непрофессионализм украинских солдат и высокие потери армии. Ранее экс-советник президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что в ВСУ не хватает профессиональных военных. Как он утверждает, новые бригады и батальоны, которые еще ни разу не участвовали в боевых действиях, учатся воевать на практике.

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Кристина Есикова
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