Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:23, 16 марта 2023Бывший СССР

Пожаловавшегося американцам комбата ВСУ понизили

Комбата ВСУ, пожаловавшегося The Washington Post на большие потери, понизили в должности

Фото: Marko Djurica / Reuters

Командира батальона Вооруженных сил Украины (ВСУ), который в интервью The Washington Post пожаловался на непрофессионализм солдат и высокие потери, понизили в должности. Об этом сообщает издание Украинская правда в Telegram.

«Командира батальона 46-й отдельной аэромобильной бригады с позывным "Купол" переводят с должности командира боевого батальона на должность заместителя командира батальона учебного центра после критического интервью американской газете The Washington Post», — говорится в публикации.

Отмечается, что уже бывший украинский комбат написал рапорт об увольнении в знак несогласия с таким решением.

Накануне пресс-секретарь восточной группировки ВСУ Сергей Череватый связал оборону Артемовска с подготовкой войск к контрнаступлению. По словам спикера, украинские войска удерживают город, чтобы «обескровить» противника.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Wildberries начал блокировать бастующие пункты выдачи заказов
Российский снайпер рассказал о ликвидации польской наемницы в дуэли
Кулеба обсудил территориальную целостность Украины с главой МИД КНР
Российский школьник случайно воткнул нож другу в плечо на пижамной вечеринке
В СБУ раскрыли несколько схем уклонения от мобилизации
Найденному в Москве львенку потребовалось лечение
Самая высокая россиянка назвала способ комфортно летать с ростом выше среднего
Распространенный сахарозаменитель заподозрили в угнетении иммунитета
Дания отказала России в участии в расследовании взрывов на «Северных потоках»
Звезда «Дома-2» высказалась о промедлении с переездом в новую квартиру в Турции
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.