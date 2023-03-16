Пожаловавшегося американцам комбата ВСУ понизили

Комбата ВСУ, пожаловавшегося The Washington Post на большие потери, понизили в должности

Командира батальона Вооруженных сил Украины (ВСУ), который в интервью The Washington Post пожаловался на непрофессионализм солдат и высокие потери, понизили в должности. Об этом сообщает издание Украинская правда в Telegram.

«Командира батальона 46-й отдельной аэромобильной бригады с позывным "Купол" переводят с должности командира боевого батальона на должность заместителя командира батальона учебного центра после критического интервью американской газете The Washington Post», — говорится в публикации.

Отмечается, что уже бывший украинский комбат написал рапорт об увольнении в знак несогласия с таким решением.

Накануне пресс-секретарь восточной группировки ВСУ Сергей Череватый связал оборону Артемовска с подготовкой войск к контрнаступлению. По словам спикера, украинские войска удерживают город, чтобы «обескровить» противника.