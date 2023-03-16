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16:20, 16 марта 2023Бывший СССР

На Украине оборону Артемовска связали с подготовкой к контрнаступлению

Спикер группировки ВСУ Череватый: войска удерживают Артемовск для подготовки к наступлению

Фото: John Moore / Getty Images

Пресс-секретарь восточной группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Череватый связал оборону Артемовска (украинское название — Бахмут) с подготовкой войск к контрнаступлению. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

По словам спикера, украинские войска удерживают город, чтобы «обескровить» противника.

«Пока наши держат оборонную операцию, их собратья на Украине и за рубежом изучают новейшие техники, новейшую тактику боевых действий», — заявил Череватый.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что, по его мнению, после Артемовска российские войска могут пойти на Краматорск и Славянск, ВСУ не должны открыть им этот путь.

По словам врио главы Донецкой народной республики Дениса Пушилина, Киев не собирается выводить войска из Артемовска и накапливает силы в городе Часов Яр. При этом он подчеркнул, что это не остановит российские подразделения.

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Алевтина Запольская
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