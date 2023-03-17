СКР назвал возможную причину хлопка газа в многоэтажке в Нефтекамске

СК: причиной хлопка газа в многоэтажке в Нефтекамске мог стать газовый счетчик и замыкание

Предварительной причиной хлопка газа в многоэтажном доме в Нефтекамске могло стать короткое замыкание электропроводки с последующим повреждением газового счетчика. Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель управления Следственного комитета России по Республике Башкортостан Евгений Каневский.

В настоящий момент следователи устанавливают обстоятельства инцидента и проводят проверку.

Взрыв газа в российском городе произошел в ночь на пятницу, 17 марта. Никто не пострадал. Эпицентр взрыва находился в однокомнатной квартире на девятом этаже.

Позже в сети появились кадры момента взрыва газа. На видеозаписи слышен мощный хлопок, от которого у стоящих на парковке автомобилей срабатывает сигнализация. После взрыва с дома падает часть фасада и осыпается штукатурка.