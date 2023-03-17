Во временном взлете курсов доллара и евро к рублю обвинили спекулянтов

«Ъ»: скачок курса рубля до минимума за 11 месяцев вызван действиями спекулянтов

Необычное поведение рубля, который в середине дня в четверг, 16 марта, резко ослабел по отношению к доллару и евро, а потом практически вернулся обратно, скорее всего, вызвано действиями спекулянтов. Об этом со ссылкой на оценку ситуации экспертами пишет «Коммерсантъ».

Курсы доллара и евро на Московской бирже взлетели в период с 12:25 до 12:30, достигнув 77,49 рубля и 82,62 рубля (плюс 1,2 и плюс 1,83 рубля), соответственно. Такой скачок сопровождался резким ростом объемов торгов, по доллару за десять минут прошла четверть от дневного объема, по евро — почти пятая часть.

В этот временной период происходило исполнение квартальных фьючерсов по валютным парам доллар/рубль, евро/рубль и юань/рубль (китайская валюта показала сравнимый рост). За пять минут в соответствии со специальной формулой высчитываются курсы, по которым будет происходить расчет, а основанием для конечного результата является усредненная цена сделок и заявок.

Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев считает, что крупные торговцы на рынке держали позиции по фьючерсу и сознательно ослабили рубль, чтобы увеличить собственную прибыль. При этом ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Олег Сыроваткин назвал такую операцию рискованной, ведь в этот момент на рынке могли появиться крупные продавцы и наказать спекулянтов.

Другой собеседник издания не исключил, что мошеннические действия могли сделать заметными торговые роботы. Курсы доллара и евро в любом случае находились близко к максимумам за 11 месяцев, а, значит, даже незначительное движение вверх могло спровоцировать автоматическую реакцию, которая усилила эффект падения российской валюты.

Начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев напомнил, что за факт манипулирования обменными курсами предусмотрена ответственность, в том числе уголовная, и теперь вопрос в том, как отреагирует Центробанк.

В любом случае, отметил один из трейдеров, текущая ситуация с валютными торгами сама провоцирует такие спекуляции. Объемы покупки и продажи валюты незначительны, поскольку иностранных инвесторов нет, а крупные банки попали под санкции. И если раньше попытка таким образом заработать на курсах с большой вероятностью привела бы к потерям (крупные игроки успели бы воспользоваться моментом), то теперь спекулянты не встречают сопротивления.