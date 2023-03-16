Курсы доллара и евро поднялись до максимума почти за год

Курс доллара на Мосбирже 16 марта поднялся выше 77 рублей впервые с 20 апреля 2022 года

В ходе торгов на Московской бирже в четверг, 16 марта, курс доллара впервые с апреля прошлого года поднимался выше 77 рублей, а евро — выше 82 рублей. Об этом свидетельствуют данные площадки.

На максимуме доллар доходил до 77,49 рубля, а евро — до 82,62 рубля. Превышение максимумов почти за год носило кратковременный характер. По состоянию на 12:35 курс доллара скорректировался до 76,4 рубля, а евро — до 81,29 рубля.

Ослабление рубля происходит на фоне банковского кризиса, который разворачивается в США. Ситуация может привести к пересмотру прогнозов относительно восстановления мировой экономики, что угрожает спросу на энергоресурсы.

Опасения по этому поводу привели к падению цен на эталонные сорта нефти. Российские сорта торгуются с дисконтом по отношению к ним, а значит, существует угроза сокращения нефтегазовых доходов, которые, наряду с условиями для импорта, являются важнейшим фактором, влияющим на курс рубля.