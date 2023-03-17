Российская военная авиация уничтожила средства контрбатарейной борьбы ВСУ

Минобороны: ВКС России уничтожили станцию контрбатарейной борьбы и РЛС украинских войск

Российская военная авиация уничтожила средства контрбатарейной борьбы Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также радиолокационное оборудование противника в зоне специальной военной операции. Об этом сообщил журналистам в пятницу, 17 марта, официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Так, в районе населенного пункта Мирное Харьковской области поражена украинская радиолокационная станция (РЛС) слежения за низколетящими воздушными целями. Помимо этого, в районе Редкодуба в Донецкой народной республике (ДНР) была уничтожена станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 американского производства.

Всего за минувшие сутки ВКС России поразили 82 артиллерийских подразделения ВСУ, а также отработали по 112 местам дислокации украинской военной техники и живой силы.

В то же время совокупные потери ВСУ за последние сутки на краснолиманском направлении превысили 70 человек убитыми. На этом участке линии боевого соприкосновения также были задействованы силы ВКС России.

Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин в видеообращении к гражданам назвал целями российских военнослужащих демилитаризацию и денацификацию Украины.