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14:51, 17 марта 2023Ценности

Раскрыты итоги встречи представителей Wildberries с сотрудниками пунктов выдачи

Wildberries: компания возобновит сотрудничество с заблокированными ранее пунктами выдачи

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

Маркетплейс Wildberries возобновит сотрудничество с заблокированными ранее партнерскими пунктами выдачи заказов (ПВЗ) при условии соблюдения ими договора-оферты. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе компании, комментируя итоги встречи представителей маркетплейса с членами Госдумы и инициативной группой сотрудников ПВЗ.

«Онлайн-платформа возобновит сотрудничество с партнерскими пунктами выдачи заказов при условии соблюдения ими договора-оферты. Об этом договорились представители маркетплейса, инициативной группы ПВЗ и Справедливой России», — заявили представители маркетплейса.

Речь идет о партнерских пунктах выдачи заказов, сотрудничество ранее с которыми было приостановлено из-за нарушения оферты

пресс-служба маркетплейса Wildberries

В компании уточнили, что 15 пунктов выдачи уже разблокированы.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев рассказал «Ленте.ру» рассказал подробности законодательной инициативы о работе маркетплейса.

14 марта часть сотрудников ПВЗ Wildberries решила устроить забастовку. Причиной стала новая политика Wildberries: согласно оферте, держателей ПВЗ лишили права оспаривать подмены и штрафовали за брак товара. В Wildberries отрицали все обвинения и заявили, что сообщения о бунте преувеличены. Позднее маркетплейс начал увольнять протестующих сотрудников. К ситуации подключились сотрудники прокуратуры, в разрешении проблемы приняли участие депутаты Госдумы, а также глава Минтруда Антон Котяков. 16 марта в Wildberries заявили о принятии решения о временной заморозке механизма списаний за подмены с владельцев ПВЗ и менеджеров, чтобы разобраться в спорных ситуациях.

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Кирилл Садовский
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