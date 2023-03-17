Раскрыты детали разработки нового законопроекта о маркетплейсах

Депутат Гусев: законопроект о маркетплейсах затронет всех участников рынка

Пока рано говорить о внесении в парламент законопроекта о деятельности маркетплейсов, так как сейчас работа по соответствующему направлению находится на стадии изучения вопроса, сообщил «Ленте.ру» первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев. В беседе с «Лентой.ру» депутат рассказал подробности законодательной инициативы, которая вырабатывается по итогам общения членов Госдумы с представителями всех сторон.

«Что касается закона, о [законодательной] инициативе говорить пока рано, мы изучаем вопрос, который на данный момент касается множества людей, связанных с этой сферой. Готовятся поправки в закон "О торговле", закон "О рекламе", поправки в Гражданский кодекс», — рассказал парламентарий.

При этом он подчеркнул, что законодательная инициатива коснется всех участников рынка маркетплейсов, а не только сотрудников пунктов выдачи заказов (ПВЗ).

Сейчас, по словам депутата, члены Госдумы разбираются в вопросе и анализируют предоставленную всеми сторонами информацию.

«Идет встреча по поводу компании [Wildberries], за столом переговоров представители маркетплейса и сотрудники пунктов выдачи заказов. Вырабатываются договоренности по поводу сложившейся ситуации», — добавил депутат.

Ранее стало известно о плане группы депутатов Госдумы разработать законопроект после скандала с ретейлером Wildberries. Сообщалось, что парламентарии могут принять закон относительно работы подобных маркетплейсов на фоне забастовок сотрудников компании, которые происходили в России. Уточняется, что неофициальное название проекта — «Закон Бакальчук» (по имени основательницы Wildberries Татьяны Бакальчук).

14 марта часть сотрудников ПВЗ Wildberries решила устроить забастовку. Причиной стала новая политика Wildberries: согласно оферте, держателей ПВЗ лишили права оспаривать подмены и штрафовали за брак товара. В Wildberries отрицали все обвинения и заявили, что сообщения о бунте преувеличены. Позднее маркетплейс начал увольнять протестующих сотрудников. К ситуации подключились сотрудники прокуратуры, в разрешении проблемы приняли участие депутаты Госдумы, а также глава Минтруда Антон Котяков. 16 марта в Wildberries заявили о принятии решения о временной заморозке механизма списаний за подмены с владельцев ПВЗ и менеджеров, чтобы разобраться в спорных ситуациях.