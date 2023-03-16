Глава Минтруда высказался о забастовке сотрудников Wildberries

Котяков: Минтруд совместно с Генпрокуратурой вынесут решение о проверке работы Wildberries

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков высказался о забастовке сотрудников Wildberries. Об этом сообщает РИА Новости.

Так, политик заявил, что маркетплейс должен выполнять традиционные нормы трудового законодательства Российской Федерации. Кроме того, Котяков отметил, что Минтруд совместно с Генпрокуратурой РФ вынесут решение о проверке работы компании после рассмотрения всех жалоб владельцев пунктов выдачи заказов (ПВЗ).

Ранее глава комитета Госдумы по защите конкуренции Валерий Гартунг рассказал о решении маркетплейса Wildberries ответить на претензии сотрудников. Депутат заявил, что компания готова изучить все жалобы, которые озвучили сотрудники. По его словам, руководство Wildberries заинтересовано в решении проблемы.

14 марта часть сотрудников ПВЗ Wildberries решила устроить забастовку. Причиной стала новая политика Wildberries: теперь, согласно оферте, держателей ПВЗ лишили права оспаривать подмены. В Wildberries отрицают все обвинения и заявляют, что сообщения о бунте преувеличены.

