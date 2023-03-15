Депутат рассказал о решении Wildberries ответить на претензии сотрудников

Депутат Госдумы Валерий Гартунг заявил, что Wildberries изучит все жалобы владельцев ПВЗ

Глава комитета Госдумы по защите конкуренции Валерий Гартунг рассказал о решении маркетплейса Wildberries ответить на претензии сотрудников. Об этом сообщает РБК.

Депутат заявил, что компания готова изучить все жалобы, которые озвучили владельцы пунктов выдачи заказов (ПВЗ). «Компания Wildberries сказала, что они готовы разъяснить свою позицию, где-то, может быть, отменить какие-то автоматизированные решения и перевести их обратно в ручной режим, но это уже техника. Я думаю, что компания заинтересована в том, чтобы у них подобных публичных случаев не возникало», — пояснил он.

Политик отметил, что руководство маркетплейса решило взять некоторое время на решение данной проблемы. «Они готовы разобрать все претензии, которые им были озвучены. Мы передали изложенные требования представителей ПВЗ. Компания Wildberries взяла тайм-аут на то, чтобы изучить эти требования. Там есть и частные требования, есть и общие требования», — заключил Гартунг.

Ранее сообщалось, что Wildberries закрыл несколько пунктов выдачи заказов на фоне забастовки. Представители интернет-магазина заявили, что остановили работу нескольких подразделений. В данный момент из них вывозят товары, которые принадлежат Wildberries и продавцам-предпринимателям.

14 марта часть сотрудников ПВЗ Wildberries решила устроить забастовку. Причиной стала новая политика Wildberries: теперь, согласно оферте, держателей ПВЗ лишили права оспаривать подмены. В Wildberries отрицают все обвинения и заявляют, что сообщения о бунте преувеличены.