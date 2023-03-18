Дацик заявил, что Александр Емельяненко допустил проведение боя против брата Федора

Российский боец смешанного стиля (ММА) Вячеслав Дацик высказался о возможном реванше с Александром Емельяненко. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Мы все наши вопросы урегулировали. Нет никакой неприязни и желания его хлопнуть, как это было раньше. Саньку было бы гораздо интереснее провести бой не со мной, а со своим братом», — заявил Дацик.

Боец отметил, что в личном разговоре Александр допустил возможность проведения еще одного поединка с братом Федором. «Согласятся ли они оба? Согласятся. У них есть личные вопросы и разборки. Это был бы прикольный бой — кто из них сильнее», — отметил Дацик.

25 сентября прошлого года в главном бою лиги Hardcore FC, проходившем в Москве по правилам бокса, Дацик одержал победу над Емельяненко нокаутом. Потерпевший поражение спортсмен пропустил удар в голову на 12-й секунде, и судья остановил схватку.

Дацик завоевал популярность в конце 1990-х и начале 2000-х после победы над белорусом Андреем Орловским в рамках Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Всего на счету 42-летнего россиянина семь побед и восемь поражений в MMA. Александр Емельяненко известен по выступлениям в Pride, M-1 Global, WFCA. Всего боец одержал 28 побед и потерпел 10 поражений, еще один поединок с его участием закончился ничьей.