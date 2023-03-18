«Сочи» разгромно уступил «Факелу» в матче РПЛ

«Факел» со счетом 3:0 обыграл «Сочи» в матче 20-го тура РПЛ

«Сочи» разгромно уступил «Факелу» в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Воронеже и завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев площадки. Забитыми мячами отличились Георгий Гонгадзе, реализовавший пенальти, а также Руслан Магаль и Матвей Ивахнов.

Для «Сочи» этот проигрыш стал вторым подряд. Встреча на сочинском стадионе «Фишт» завершилась со счетом 4:0 в пользу гостей.

В следующем туре 2 апреля «Сочи» на выезде сыграет с московским «Динамо». В тот же день «Факел» примет у себя ЦСКА.