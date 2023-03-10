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20:56, 10 марта 2023Спорт

«Оренбург» разгромил «Сочи» в матче РПЛ

«Оренбург» со счетом 4:0 разгромил «Сочи» в матче 19-го тура РПЛ

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

«Оренбург» разгромил «Сочи» в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Сочи на стадионе «Фишт» и завершилась со счетом 4:0 в пользу гостей. Голами отметились Кирилл Капленко, Матиас Перес, Иван Башич и Юрий Ковалев.

После 18 игр «Оренбург» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков. «Сочи» располагаются на седьмом месте с 28 очками. Лидирует петербургский «Зенит», в активе которого 45 очков. Остальные матчи 19-го тура пройдут 11 и 12 марта.

В следующем туре «Оренбург» примет московский «Спартак» 18 марта. «Сочи» в этот же день сыграет на выезде с «Факелом».

Ксения Курашкина
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