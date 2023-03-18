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06:34, 18 марта 2023Экономика

В России задумали решать проблемы ЖКХ за счет «главной кубышки» страны

«Известия»: средства из ФНБ направят на решение проблем ЖКХ

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

В Федеральной антимонопольной службе разработали новый механизм поддержки коммунальной инфраструктуры. Об этом пишут «Известия».

В частности, планируется, что ресурсоснабжающая компания сможет прокладывать инженерные сети для присоединения строящихся домов к тепло-, водоснабжению, водоотведению за счет средств «главной кубышки» страны — Фонда национального благосостояния. Это даст возможность организациям строить сразу сети большего диаметра с учетом технического подключения всех потенциальных объектов, а компаниям, планирующим строительство, снизить плату за подключение. Ожидается, что принятие проекта документа поможет наращивать годовые объемы ввода жилья.

21 февраля президент России Владимир Путин заявил, что в 2023 году в стране будет запущена большая программа по строительству и ремонту систем ЖКХ. Он уточнил, что в ближайшие десять лет в сферу планируют инвестировать не менее 4,5 триллиона рублей. Глава государства подчеркнул необходимость обеспечить мощный запуск программы. Он поручил правительству обеспечить стабильное финансирование задач.

Ранее стало известно, что в начале 2023 года в России недосчитались новых домов — в стране запустили почти вдвое меньше проектов по строительству жилья, чем в аналогичные периоды ранее. По данным единой информсистемы «Наш.Дом.РФ», в январе в России выдали 192 разрешения на строительство (РНС), в совокупности 2,51 миллиона квадратных метров — примерно в два раза меньше, чем в 2021-2022-х годах.

Также выяснилось, что в начале 2023 года спрос россиян на жилье на первичном и вторичном рынках сократился почти вдвое по сравнению с аналогичными периодами ранее. По данным федеральной компании «Этажи», активность на первичном рынке в России по сравнению с декабрем 2022-го снизилась на 32 процента, а на вторичном — на 42 процента.

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Марина Совина
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