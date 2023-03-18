В ООН отказались комментировать сроки продления зерновой сделки

Представитель генсека ООН Дюжаррик отказался озвучивать сроки продления зерновой сделки

Офис генерального секретаря ООН отказался комментировать сроки продления зерновой сделки. Днем 18 марта представитель генсека Стефан Дюжаррик заявил ТАСС, что сделка была продлена.

«Более мы ничего не комментируем», — ответил он в ответ на запрос о сроках продления договоренностей.

18 марта о продлении сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. При этом он не обозначил сроки, но телеканал Habertürk уточнил, что сделка продлена на 120 дней. Такие же сроки обозначил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков. Эту информацию турецкие власти официально не подтверждали.

В этот же день Мария Захарова уточнила, что Кремль уведомил всех участников зерновой сделки, что соглашение продлено на 60 дней. Кроме этого, дипломат попросила других сторон сделки предоставить свидетельства о ее продлении на 120 дней.

Постпред России при ООН Василий Небензя, в свою очередь, заявил, что Россия рассмотрит вопрос продления через 60 дней при условии исполнения требований Москвы. По его словам, дальнейшая судьба сделки будет зависеть от ощутимого прогресса в исполнении меморандума о взаимопонимании между Россией и Секретариатом ООН по содействию в продвижении российского продовольствия и удобрений на глобальные рынки.