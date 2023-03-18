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21:56, 18 марта 2023Мир

Захарова попросила у участников зерновой сделки свидетельств ее продления

Мария Захарова попросила предоставить свидетельства продления зерновой сделки на 120 дней
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: МИД России / Global Look Press

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале попросила других участников зерновой сделки предоставить свидетельства о ее продлении на 120 дней.

«Вопрос вопросов: когда остальные стороны покажут что-нибудь, что свидетельствует о ее продлении якобы на 120 дней», — подчеркнула дипломат.

17 марта официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия продлила зерновую сделку на 60 дней. О согласии страны продлить действие соглашения на этот срок стало известно еще 13 марта.

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В свою очередь, 18 марта о продлении сделки сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Однако он не обозначил сроки, при этом телеканал Habertürk уточнил, что сделка продлена на 120 дней. Такие же сроки обозначил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков. Эту информацию турецкие власти официально не подтверждали.

В этот же день Мария Захарова уточнила, что Кремль уведомил всех участников зерновой сделки, что соглашение продлено на 60 дней.

Постпред России при ООН Василий Небензя, в свою очередь, заявил, что Россия рассмотрит вопрос продления через 60 дней при условии исполнения требований Москвы. По его словам, дальнейшая судьба сделки будет зависеть от ощутимого прогресса в исполнении меморандума о взаимопонимании между Россией и Секретариатом ООН по содействию в продвижении российского продовольствия и удобрений на глобальные рынки.

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Марина Совина
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