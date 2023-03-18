Тренер развеял миф о пользе хождения на ягодицах для борьбы с целлюлитом

Тренер Оборин заявил, что хождение на ягодицах не устраняет основных причин целлюлита

Тренер Максим Оборин развеял миф о пользе хождения на ягодицах для борьбы с целлюлитом. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Специалист отметил, что упражнение благоприятно влияет на все системы организма и проводит его в тонус, однако не устраняет основных причин целлюлита. «Несмотря на то, что стереотипно целлюлит связывают исключительно с лишним весом, просто избавление от излишней жировой прослойки не решает проблему», — добавил он.

Оборин заявил, что решить проблему помогут только регулярная физическая активность, массаж и сбалансированный рацион. Он подчеркнул, что подход обязательно должен быть комплексным.

Ранее фитнес-тренер Светлана Бутова назвала эффективные упражнения для избавления от целлюлита. Эксперт посоветовала выполнять выпады, ягодичный мост и приседания «пружина».