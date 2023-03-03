Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Александр Зверев
Сегодня
16:00 (Мск)
Андрей Рублёв
Дубай (м)
Новак Джокович
Сегодня
18:00 (Мск)
Даниил Медведев
Дубай (м)
Варвара Грачёва
Завтра
03:00 (Мск)
Слоан Стивенс
Остин
Факел
Сегодня
19:00 (Мск)
Химки
МИР Российская Премьер-лига|18-й тур
Боруссия Д
Сегодня
22:30 (Мск)
РБ Лейпциг
Германия - Бундеслига|23-й тур
Эдмонтон Ойлерз
Завтра
05:00 (Мск)
Виннипег Джетс
НХЛ - регулярный чемпионат
13:58, 3 марта 2023Спорт

Тренер назвала три эффективных упражнения для избавления от целлюлита

Тренер Бутова посоветовала выполнять выпады и ягодичный мостик для избавления от целлюлита

Фото: kei907 / Shutterstock / Fotodom

Фитнес-тренер Светлана Бутова назвала три эффективных упражнения для избавления от целлюлита. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

Для решения этой проблемы Бутова посоветовала выполнять выпады. Исходное положение — стоя, ноги на ширине плеч. Затем нужно сделать шаг назад правой ногой, поставив ее на носок и согнув в колене. При этом колено впереди стоящей ноги должно быть над стопой, а угол между бедром и голенью должен быть прямым. Далее следует вернуться в исходное положение и поменять ногу.

Также эксперт рекомендовала делать ягодичный мост. Исходное положение — лежа на спине, ноги согнуты в коленях, стопы на ширине таза, колени — над пятками. «Поднимите таз до тех пор, пока он не окажется на одной линии со спиной и бедрами. В верхней точке движения напрягите ягодицы и мышцы тазового дна. Следите, чтобы спина не выгибалась. Плавно опустите таз», — описала Бутова технику выполнения упражнения.

Материалы по теме:
«Не надо жрать препараты самостоятельно» Почему фитнес не приносит желанного результата? Тренер назвал 10 главных ошибок
«Не надо жрать препараты самостоятельно»Почему фитнес не приносит желанного результата? Тренер назвал 10 главных ошибок
21 февраля 2023
«Польза пива — стереотип» Какие проблемы грозят любителям совмещать занятия спортом и алкоголь?
«Польза пива — стереотип»Какие проблемы грозят любителям совмещать занятия спортом и алкоголь?
10 февраля 2023

Кроме того, Бутова предложила делать приседания «пружина». Исходное положение — стопы на ширине таза, колени и носки направлены вперед. Для начала необходимо согнуть ноги в коленях, направляя таз назад, и опуститься до тех пор, пока бедра не окажутся параллельны полу. Угол в коленях должен быть прямым, они должны быть над стопами. В нижней точке нужно выполнить три пружинящих движения по направлению вверх-вниз, а после вернуться в исходное положение.

Ранее тренер Сара Кумер рассказала о способе мотивировать себя заниматься спортом. Она посоветовала найти тот вид физических нагрузок, который позволит чувствовать себя сильным и уверенным.

Дарья Коршунова
Обсудить
Последние новости
В МИД России заявили об использовании оружия НАТО в диверсии под Брянском
Минобороны сообщило о потерях ВСУ на купянском направлении
Минобороны отчиталось о потерях Украины на херсонском направлении
Машина Генпрокуратуры стала участницей массового ДТП на Кутузовском
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на южнодонецком и запорожском направлениях
Минобороны отчиталось о сбитом украинском Су-24 в ДНР
Российские военные уничтожили более 200 бойцов ВСУ на одном направлении
МИД обратился к принуждаемым вступать в ВСУ россиянам и белорусам
Российские войска уничтожили до 210 бойцов ВСУ на донецком направлении
51-летняя Лера Кудрявцева показала лицо без фильтров
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.