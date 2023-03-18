МИД ответил на отказ допустить Россию к расследованию по «Северным потокам»

МИД будет добиваться от Дании ответов вопреки недопуску РФ к расследованию по «Севпотокам»

Россия продолжит добиваться от Дании ответов на ранее поставленные вопросы вопреки отказу Копенгагена допустить страну к расследованию по «Северным потокам». Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства.

Дипломат отметила, что Копенгаген изначально не был заинтересован в проведении расследования. «Подчеркиваем, что на сегодняшний день ни на одно из многочисленных обращений российской стороны датские власти не удосужились дать сколь-либо вразумительный ответ или предоставлять какие-либо результаты расследования», — сказала Захарова.

Она напомнила, что власти Дании не посчитали нужным отвечать на послание главы правительства России Михаила Мишустина к датскому премьер-министру Метте Фредериксен. В документе речь шла об участии «Газпрома» и российских компетентных органов в расследовании подрыва.

16 марта глава датского МИД Ларс Лекке Расмуссен заявил, что Россия не будет допущена к расследованию по «Северным потокам». Позже в российском МИД такую позицию назвали лохотроном.

