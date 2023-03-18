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17:30, 18 марта 2023Бывший СССР

В МИД России прокомментировали переименование госязыка в Молдавии

Захарова: переименование госязыка из молдавского в румынский нарушает историческую логику

Фото: Sergey Petrov / news.ru / Globallookpress.com

Переименование Молдавией госязыка из молдавского в румынский нарушает историческую логику и ставит вопрос о принадлежности Бессарабии. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова в своем Telegram-канале.

«Отказываясь от молдавского языка, нынешний режим в Кишиневе поднимает вопрос: чья теперь Бессарабия (которая до 1940 года была оккупирована Румынией) и кому принадлежат земли по Днестру (которые до 1940 года входили в состав Украины)?» — отметила политик.

Захарова, ссылаясь на научные труды, отметила, что молдавский язык появился до начала XVI века, а румынский — лишь в конце XVIII века. Также молдавский, по ее словам, — символ самоидентификации жителей Молдавии.

Представитель МИД добавила, что если власти хотели бы восстановить научную истину, то должны были бы называть «румынский молдавским, а не наоборот».

16 марта парламент Молдавии одобрил переименование госязыка из молдавского в румынский. Законопроект предусматривает замену фразы «молдавский язык» на «румынский язык» во всех законодательных актах республики.

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Елизавета Новикова
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