Парламент Молдавии одобрил переименование госязыка из молдавского в румынский

В Молдавии парламент одобрил переименование государственного языка из молдавского в румынский. Об этом на заседании заявил председатель законодательного органа Игорь Гросу, сообщает пресс-служба парламента на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Отмечается, что такое решение было принято во втором чтении, набрав 58 голосов депутатов от правящей Партии действия и солидарности.

Соответствующий законопроект предусматривает замену фразы «молдавский язык» на «румынский язык» во всех законодательных актах республики. В первом чтении он был принят депутатами 2 марта. В тот же день сообщалось, что во время обсуждения инициативы о переименовании языка в парламенте Молдавии произошла потасовка.