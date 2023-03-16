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16:57, 16 марта 2023Бывший СССР

В Молдавии одобрили переименование госязыка

Парламент Молдавии одобрил переименование госязыка из молдавского в румынский

Фото: Gagarin Iurii / Shutterstock / Fotodom

В Молдавии парламент одобрил переименование государственного языка из молдавского в румынский. Об этом на заседании заявил председатель законодательного органа Игорь Гросу, сообщает пресс-служба парламента на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Отмечается, что такое решение было принято во втором чтении, набрав 58 голосов депутатов от правящей Партии действия и солидарности.

Соответствующий законопроект предусматривает замену фразы «молдавский язык» на «румынский язык» во всех законодательных актах республики. В первом чтении он был принят депутатами 2 марта. В тот же день сообщалось, что во время обсуждения инициативы о переименовании языка в парламенте Молдавии произошла потасовка.

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Георгий Нестеров
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