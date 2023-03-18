Овечкин броском сбил шлем с вратаря соперников

Александр Овечкин своим броском сбил шлем с вратаря «Сент-Луиса» Джоэля Хофера

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин своим броском снес шлем с голкипера «Сент-Луис Блюс» Джоэля Хофера. Об этом сообщается на официальном сайте Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча завершилась победой «Сент-Луиса» со счетом 5:2. Инцидент произошел в третьем периоде. Арбитры вынуждены были остановить матч, вратарь не пострадал. «Все знают, какой бросок у Овечкина, я старался. Этот, кажется, влетел мне в подбородок. Шайба летела со скоростью 144 километра в час? Да, ощущения не очень», — прокомментировал ситуацию Хофер.

Матч против «Вашингтона» стал для 22-летнего Хофера первым после возвращения из Американской хоккейной лиги (АХЛ), где он играл за «Спрингфилд Тандербердс». Контракт с «Сент-Луисом» он подписал в 2021 году.

Овечкин 16 марта вернулся на лед после травмы. Россиянин выступает в НХЛ с 2005 года. Все сезоны в Северной Америке он провел за «Вашингтон». Вместе с клубом хоккеист выигрывал Кубок Стэнли в 2018-м. Он занимает второе место в списке лучших снайперов в истории лиги, уступая лишь канадцу Уэйну Гретцки.

