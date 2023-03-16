Овечкин прокомментировал возращение к выступлениям в НХЛ после травмы

Овечкин заявил, что не хочет пропускать игры в решающей части регулярного чемпионата НХЛ

Российский капитан «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин прокомментировал возращение к выступлениям в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) после травмы. Его слова приводятся в клубном Twitter.

«Возвращаться всегда здорово», — заявил нападающий. Он отметил, что в решающей части регулярного чемпионата ему не хочется пропускать ни одной игры, но иногда так не получается.

Также он прокомментировал победу «Вашингтона» над «Баффало Сейбрс». Столичный клуб одержал победу со счетом 5:4 в серии буллитов. «Большая победа, важные очки. Играть против молодой команды было серьезным вызовом. Хорошо, что мы набрали эти два очка», — подчеркнул Овечкин, забросивший шайбу и отдавший результативную передачу и ставший первой звездой встречи.

15 марта Овечкин пропустил матч с «Нью-Йорк Рейнджерс» из-за травмы нижней части тела. Команда россиянина проиграла со счетом 3:5.

Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года. Все сезоны в Северной Америке он провел за «Вашингтон». Вместе с клубом хоккеист выигрывал Кубок Стэнли в 2018-м. Он занимает второе место в списке лучших снайперов в истории лиги, уступая лишь канадцу Уэйну Гретцки.