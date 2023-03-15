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07:04, 15 марта 2023Спорт

«Вашингтон» без травмированного Овечкина уступил «Рейнджерс»

Панарин и Тарасенко помогли «Рейнджерс» обыграть «Вашингтон» без травмированного Овечкина
Владимир Тарасенко. Архивное фото

Владимир Тарасенко. Архивное фото. Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

В Нью-Йорке, США, завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Хозяева одержали победу со счётом 5:3.

Счет встречи на стадионе «Мэдисон-сквер-гарден» открыл шведский форвард «Рейнджерс» Мика Зибанеджад с передачи Владимира Тарасенко. Во второй голевой атаке «Рейнджерс» поучаствовали сразу два россиянина — голкипер команды Игорь Шестеркин и нападающий Артемий Панарин. Зибанеджад оформил дубль, в первой заброшенной им шайбе также принял участие российский спортсмен — Владимир Тарасенко.

Капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин пропустил матч из-за травмы нижней части тела.

«Рейнджерс» набрали 86 очков и идут на пятой строчке в Восточной конференции, «Вашингтон» с 71 очком располагается на 11-м месте.

Ранее Овечкин назвал причину поражений своей команды. «Очевидно, что нам нужно лучше начинать. Два матча подряд мы входим в игру медленно, действуем мягко. Нужно продолжать тренироваться и играть, а дальше посмотрим», — заявил он.

Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года. Все сезоны в Северной Америке он провел за «Вашингтон». Вместе с клубом хоккеист выигрывал Кубок Стэнли в 2018-м. Он занимает второе место в списке лучших снайперов в истории лиги, уступая лишь канадцу Уэйну Гретцки.

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Екатерина Подвигина
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