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04:57, 24 декабря 2022Спорт

Овечкин вышел на второе место в списке лучших снайперов НХЛ

Овечкин забросил 801-ю шайбу и вышел на второе место в списке лучших снайперов НХЛ

Фото: Marc DesRosiers / USA TODAY Sports / Reuters

Российский капитан клуба «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин забросил шайбу в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Виннипег Джетс». Об этом сообщается на сайте лиги.

Это его 801-й гол в регулярных чемпионатах лиги. По заброшенным шайбам он вышел на второе место в списке лучших снайперов лиги всех времен, сравнявшись с канадцем Горди Хоу, завершившим карьеру в 1980 году.

Теперь 37-летний россиянин уступает по заброшенным шайбам только канадцу Уэйну Гретцки, на счету которого 894 гола.

23 декабря Овечкин побил очередной рекорд по количеству бросков в НХЛ. В матче регулярного чемпионата против «Оттавы Сенаторс» хоккеист нанес шесть бросков по воротам, доведя свой счет до 6211 бросков за всю карьеру. Овечкин обошел канадца Рэя Бурка с 6209 бросками.

Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года. В 2018-м россиянин привел «Кэпиталс» к первой в истории клуба победе в Кубке Стэнли.

Марина Совина
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