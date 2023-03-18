Оценено влияние встречи Путина и Си Цзиньпина на украинский конфликт

Политолог Бабаев: встреча Путина и Си Цзиньпина поможет создать общую позицию по Украине

Встреча президента России Владимира Путина и председателя КНР СИ Цзиньпина не приведет к конкретным результатам по урегулированию украинского кризиса, считает директор Института Китая и современной Азии РАН и директор Центра международных проектов Финансового университета при правительстве РФ Кирилл Бабаев. Однако весьма вероятно, что на основе плана Китая по урегулированию конфликта будет формироваться общая позиция КНР и России, предположил специалист в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что встреча президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина пройдет в закрытом режиме 20 марта. На следующий день у двух лидеров намечены официальные переговоры.

Важность этой встречи как минимум символическая. Это первый визит Си Цзиньпина за рубеж после переизбрания на пост председателя КНР. Такие жесты в политической культуре играют важнейшую роль Кирилл Бабаев директор Института Китая и современной Азии РАН

Политические темы встречи

С точки зрения политического взаимодействия, конечно, лидеры будут обсуждать ситуацию на Украине и развитие глобального противостояния между глобальным Западом и глобальным Востоком, убежден Бабаев.

«Думаю, лидеры двух стран скоординируют свою позицию по ключевым вопросам, в том числе по вопросам урегулирования украинского конфликта. Мы знаем, что Китай предложил план урегулирования конфликта на Украине, но это лишь принципы, а не конкретные шаги, которые следует сделать для разрешения кризиса. Весьма вероятно, что на основе этих принципов будет формироваться общая позиция двух стран. Конечно, этого будет недостаточно для разрешения конфликта, но это будет не менее важным знаком», — заявил собеседник «Ленты.ру».

Я думаю, что в ближайшее время с точки зрения прорыва в разрешении ситуации вокруг Украины результата не будет. Но для России и Китая очень важно показать миру, что они действуют совместно, согласуют свои позиции и придерживаются более-менее единого подхода Кирилл Бабаев директор Института Китая и современной Азии РАН

При этом Бабаев напомнил, что сегодня и Россия, и Китай заявляют, что они заинтересованы в скорейшем разрешении конфликта. Однако в любом случае урегулирование конфликта зависит от двух сторон: России и Украины.

«Пока нет сигналов, что вторая сторона готова предпринять какие-то шаги. Поэтому, разумеется, к конкретным результатам по урегулированию украинского кризиса эта встреча не приведет», — добавил он.

Экономические темы встречи

Также собеседник «Ленты.ру» отметил, что от визита Си Цзиньпина в Москву ожидаются и содержательные договоренности, связанные прежде всего с развитием экономических отношений между Россией и Китаем.

«У нас существует немало нерешенных вопросов. Прежде всего, это касается китайских инвестиций в российскую экономику, локализации китайского производства на нашей территории и развития платежей в национальных валютах», — сказал специалист.

На встрече двух лидеров могут рассматриваться конкретные контракты между крупными российскими и китайскими корпорациями, заявил Бабаев.

«Уже звучали анонсы о том, что сумма этих контрактов может достигать миллиардов долларов. Полагаю, что этот визит должен придать серьезный импульс дальнейшему развитию экономических отношений между странами, которые развиваются очень динамично», — заключил он.

Помощник президента по международным делам Юрий Ушаков сообщил, что российский президент Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин сделают заявления для прессы по окончании официальных переговоров, назначенных на 21 марта.

Ожидается, что после переговоров лидеры подпишут два важных документа — совместное заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия и заявление о плане развития ключевых направлений российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 года.

Ранее стало известно, что лидер КНР Си Цзиньпин планирует поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским. Вероятно, это произойдет после его визита в Москву. Об этом пишет The Wall Street Journal.