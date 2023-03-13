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14:14, 13 марта 2023Мир

Си Цзиньпин проведет встречу с Зеленским

WSJ: китайский лидер Си Цзиньпин проведет встречу с президентом Украины Зеленским

Фото: Noel Celis / Reuters

Лидер КНР Си Цзиньпин планирует поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским, вероятно, это произойдет после его визита в Москву. Об этом пишет The Wall Street Journal.

WSJ со ссылкой на источники указывает, что встреча пройдет в онлайн-формате. Китайский лидер задумался о переговорах, чтобы подчеркнуть «стремление Пекина играть более активную роль в посредничестве для прекращения войны на Украине».

О том, что Си планирует посетить Москву, ранее сообщало агентство Reuters. Он хочет встретиться с президентом России Владимиром Путиным на следующей неделе. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что пока ему нечего сказать по этой теме.

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Виктория Кондратьева
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